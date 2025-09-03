<h3>\r\n1. Tod am Eisack: Opfer identifiziert<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1208022_image" \/><\/div>\r\nNach dem traurigen Fund eines leblosen Körpers am Eisackufer in Bozen am Dienstagabend <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-toter-am-ufer-des-eisack-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat zuerst berichtet)<\/a> konnte der Tote identifiziert werden. Es handelt es sich demnach um einen 59-jährigen Italiener. Die Ermittler gehen derzeit von einem natürlichen Tod aus. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-traurigem-fund-am-eisackufer-todesopfer-ist-59-jaehriger-italiener" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><h3>\r\n2. Wo ist Tobias Tasser? Weiter Bangen um 15-Jährigen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1208025_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Noch immer gibt es keine Spur von Tobias Tasser. Der 15-Jährige aus St. Lorenzen wird seit Sonntagvormittag vermisst. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suchaktion-wo-ist-tobias-tasser-bitte-um-hinweise" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Familie und Behörden bitten um Hinweise.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. Wild auf der Straße: Autofahrer kommt mit dem Schrecken davon<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208028_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Erheblicher Sachschaden entstand am Auto eines Fahrers, der in der Nacht auf Mittwoch auf der Brennerstaatsstraße bei Franzensfeste ein Tier erfasst hat. Das Tier verendete an der Unfallstelle, der Pkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/pkw-lenker-kam-mit-dem-schrecken-davon-wildtier-angefahren-und-getoetet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Starpatissier Massari feiert 83. Geburtstag in Südtirol mit Zipline-Flug<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1208031_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Rausch der Geschwindigkeit und der atemberaubende Blick auf das umliegende Panorama: Starpâtissier Iginio Massari hat sich zu seinem 83. Geburtstag ein eher ungewöhnliches Geschenk gemacht - <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/panorama\/starpatissier-massari-feiert-83-geburtstag-in-suedtirol-mit-zipline-flug" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">einen Flug mit der Zipline Klausberg im Südtiroler Ahrntal.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Südtirols Schattenseiten: Jede neunte Frau verlässt bei Dunkelheit nie das Haus<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1208034_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>23 Prozent der Südtiroler fühlen sich unsicher, wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit allein durch die Straßen ihrer Wohngegend gehen. 20 Prozent beobachten oft oder manchmal Obdachlose, 18 Prozent glauben, in einer Gegend mit einem gewissen Kriminalitätsrisiko zu leben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirols-schattenseiten-jede-neunte-frau-verlaesst-bei-dunkelheit-nie-das-haus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das sind zentrale Ergebnisse einer aktuellen Erhebung des Landesinstituts für Statistik (Astat) zur Wahrnehmung von Sicherheit.<\/a>