<h3>
1. St. Georgen: 58-jähriger Brunecker stirbt bei Crash zwischen Vespa und Pkw</h3><div class="img-embed"><embed id="1208325_image" /></div>
<BR />Auf der Ahrntaler Straße bei St. Georgen ist es am späten Mittwochabend zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. <a href="https://www.stol.it/artikel/chronik/st-georgen-zusammenprall-zwischen-vespa-und-pkw-fordert-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 58-jährige Francesco Devito aus Bruneck verlor dabei sein Leben.</a><BR /><BR /><h3>
2. Schule: Kollegien streichen überall Ausflüge</h3><div class="img-embed"><embed id="1208328_image" /></div>
<BR />Landesrat Philipp Achammer wirbt bei den Direktoren um „Abrüstung": Alle Lehrer sollen jetzt schriftlich informiert werden, wie viel Geld sie wann erhalten. <a href="https://www.stol.it/artikel/politik/schule-kollegien-streichen-ueberall-ausfluege" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">„330 Mio. Euro als Aprilscherz zu bezeichnen, ist nicht fair", so Direktorin Marlene Kranebitter. Aber die Direktoren sagen auch, dass das Land spät dran ist.</a><BR /><BR /><h3>
3. Nach Tennis-Show: Sinner spricht über Diebstahlversuch</h3><div class="img-embed"><embed id="1208331_image" /></div>
<BR />Mit einer beeindruckenden Show ist Jannik Sinner ins Halbfinale der US Open eingezogen. <a href="https://www.stol.it/artikel/sport/nach-tennis-show-sinner-spricht-ueber-diebstahlversuch" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf der Pressekonferenz war anschließend nicht nur sein Gala-Auftritt Gesprächsthema.</a><BR /><BR /><h3>
4. ABSTIMMUNG: Fühlen Sie sich sicher, wenn Sie abends das Haus verlassen?</h3>
<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="339973" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay></div></div>
<BR /><BR />Eine Erhebung des Landesinstituts für Statistik (Astat) zeigt deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung von Sicherheit in Südtirol. 68 Prozent der Befragten fühlen sich abends allein auf der Straße sicher, 16 Prozent wenig und sieben Prozent gar nicht. <a href="https://www.stol.it/artikel/chronik/abstimmung-fuehlen-sie-sich-sicher-wenn-sie-abends-das-haus-verlassen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Neun Prozent verlassen bei Dunkelheit nie das Haus – unter Frauen liegt der Anteil mit elf Prozent fast doppelt so hoch wie bei Männern.</a><BR /><BR /><h3>
5. Giorgio Armani ist tot – der stille Revolutionär der Mode</h3><div class="img-embed"><embed id="1208334_image" /></div>
<BR />Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Designer, der als einer der stilprägendsten Modeschöpfer des 20. Jahrhunderts gilt, starb am Donnerstag in Mailand. Das melden italienische Medien. <a href="https://www.stol.it/artikel/kultur/kunst/giorgio-armani-ist-tot-der-stille-revolutionaer-der-mode" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit Monaten hatte er sich von einem Krankenhausaufenthalt zu erholen gesucht, über den die Öffentlichkeit nichts erfahren hatte. Bis zuletzt arbeitete er weiter – so, wie er es sich immer gewünscht hatte.</a>