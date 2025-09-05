<h3>\r\n1. Giorgio Carli: Bischof nimmt Entscheidung zurück – Carli wird Seelsorge nicht übernehmen<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1208655_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Diözese Bozen-Brixen hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Rückmeldungen zur Versetzung von Don Giorgio Carli erhalten. Viele Menschen haben kritisch auf die Entscheidung reagiert, da sie diese im Widerspruch zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs sehen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/don-giorgio-carli-bischof-rudert-zurueck-carli-wird-seelsorge-nicht-uebernehmen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Bischof Ivo Muser hat entschieden, die Ernennung für den seelsorglichen Dienst von Don Giorgio Carli im Oberen Pustertal zurückzunehmen.<\/a><BR \/><h3>\r\n2. Hölzerne Flaschenpost oder wie die „Falser Alm“ in der Adria landet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1208658_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es war eine ganz besondere hölzerne „Falschenpost“, die Angelica Ricchi (28) aus Taglio di Pò Donnerstagmittag nahe der Etschmündung treiben sah. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/hoelzerne-flaschenpost-oder-wie-die-falser-alm-an-der-adria-landet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Wegweiser, der in diesem speziellen Fall den Weg vom Meer in die Berge weist. Die junge Frau erzählt von ihrem besonderen Treibgut-Fund.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n3. QUIZ: Tag der Autonomie: Wie gut kennen Sie sich aus? Testen Sie Ihr Wissen!<\/h3>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="339748" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Am heutigen 5. September feiern wir in Südtirol den Tag der Autonomie – ein bedeutender Gedenktag, der an den historischen Meilenstein erinnert, der den Grundstein für unsere besondere Selbstverwaltung gelegt hat. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/quiz-tag-der-autonomie-wie-gut-kennen-sie-sich-aus-testen-sie-ihr-wissen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie gut kennen Sie sich in Sachen Autonomie aus? Testen Sie ihr Wissen im STOL-Quiz.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n4. Zweiter Flüchtiger aus Bozner Gefängnis in Frankreich verhaftet<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1208661_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Am 17. August waren zwei Häftlinge aus dem Bozner Gefängnis geflüchtet – während einer der beiden bereits am gleichen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zweiter-fluechtiger-aus-bozner-gefaengnis-in-frankreich-festgenommen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Abend verhaftet werden konnte, war der zweite Häftling weiterhin flüchtig – bis jetzt. Gestern Abend konnte er in Frankreich aufgespürt und verhaftet werden.<\/a><BR \/><BR \/><h3>\r\n5. Große Trauer um Francesco Devito (58)<\/h3><div class="img-embed"><embed id="1208664_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Pustertal herrscht große Trauer um Francesco Devito. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/grosse-trauer-um-francesco-devito-58" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Der 58-jährige aus Bruneck war bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.<\/a>