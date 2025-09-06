<h3>\r\n1. Lkw-Unfall in Nauders: Fahrer schwer verletzt, mehrere Tiere tot<\/h3>Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag in Nauders unweit der Südtiroler Grenze gekommen. Ein Lkw mit lebenden Tieren stürzte über eine Böschung. Der Fahrer verletzte sich schwer, mehrere Rinder kamen ums Leben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/lkw-unfall-in-nauders-fahrer-schwer-verletzt-mehrere-tiere-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Feuerwehrleute aus Mals unterstützten beim Einsatz ihre österreichischen Kollegen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208991_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n2. 80 Jahre SVP: Macht, Autonomie – und Kritik<\/h3>Vor 80 Jahren wurde die Südtiroler Volkspartei gegründet. Seit damals prägt die Partei das politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben Südtirols. Vom erbitterten Autonomiekampf über den Aufbau wirtschaftlicher Stärke bis hin zu aktuellen Herausforderungen im europäischen Kontext: Ihre Geschichte ist eng verwoben mit der Entwicklung des Landes. <a href="Ein R%C3%BCckblick auf 80 Jahre und ein Ausblick." target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Ein Rückblick auf 80 Jahre und ein Ausblick.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208994_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n3. Wer fremdparkt, zahlt: „Mir blieb keine andere Wahl“<\/h3>In Oberlana kann „Fremdparken“ auf dem „C+C Amort“-Parkplatz teuer werden. Zumal Pendler wie Urlauber den Parkplatz zugeparkt haben und die Kunden des Einkaufshauses kaum mehr Parkplätze gefunden haben, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wer-fremdparkt-zahlt-mir-blieb-keine-andere-wahl" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hat Eigentümer Ernst Amort nun zu einer besonderen Form der Parkplatzbewirtschaftung gegriffen.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208997_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n4. Verkehrsunfall auf A22: 2 Verletzte, Feuerwehrmann kümmert sich um Hund<\/h3>Am Freitagabend hat sich auf der Brennerautobahn (A22) ein Verkehrsunfall ereignet. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/verkehrsunfall-auf-a22-2-verletzte-feuerwehrmann-kuemmert-sich-um-hund" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Eine Person wurde dabei verletzt.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209000_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><h3>\r\n5. Herzblatt im Rücken? Sinners besonderer Fan auf der Tribüne<\/h3>Jannik Sinner steht bei den US Open im Finale. Als er sich in der Nacht zu Samstag im Halbfinale durchsetzte, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/sport\/herzblatt-im-ruecken-sinners-besonderer-fan-auf-der-tribuene" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">fingen die TV-Kameras eine besondere Zuschauerin ein.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1209003_image" \/><\/div>\r\n