Tagesrückblick: Hitze, Unwetter, Brandgefahr – Falsche Stromrechnungen – Corona bäumt sich wieder auf

Heute im STOL-Tagesrückblick: Die Hitzewelle erobert Südtirol – Was die hohe Brandgefahr für die Herz-Jesu-Feuer bedeutet – Ab heute kann es in Südtirol jeden Tag zu heftigen Gewittern kommen – Die Corona-Pandemie nimmt wieder Fahrt auf: Warum jetzt im Sommer? – Virologe appelliert an ältere und gebrechliche Personen, Maske zu tragen – Trinkwassernotstand in Tisens – Bestrafte Verkehrssünder. Außerdem die Video- und Sporthöhepunkte und das Beste aus s+.