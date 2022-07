Tagesrückblick: Schwerer Unfall in Klausen – Erneuter Waldbrand – Emotionaler Sport-Abschied

Heute im STOL-Tagesrückblick: Betonmaschine in Klausen kippt um – Fahrer schwer verletzt – Erneut Waldbrand in Montiggl – Hitzewelle hat Südtirol fest im Griff – Fall Zeeshan: „Er war wie eine Statue“ – Allianzen in Italien zerbröckeln: PD trennt sich von Fünf Sternen – Parteien rüsten sich für Neuwahlen – Emotionaler Abschied von Schwimmerin Laura Letrari sowie die weiteren wichtigsten Meldungen des Tages. Außerdem die Video-Höhepunkte und das Beste aus s+.