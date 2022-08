Tagesrückblick: Sonntags-Gespräch – Flughafenchaos – Sport-Hochzeit und mehr

Heute im STOL-Tagesrückblick: „Es wird schwierig werden, die Qualität im Handwerk halten zu können“: Das sagt lvh-Präsident Martin Haller im Sonntags-Gespräch – 334 Neuinfektionen in 24 Stunden: Die Corona-Lage in Südtirol – Donald Trump gegen sexuelle Aufklärung an Schulen – Das Chaos an den Flughäfen: 15.700 Flugausfälle im August – Eine Südtiroler Snowboard-Hochzeit in Spanien sowie viele weitere wichtige Meldungen des Tages. Außerdem die Video-Highlights und das Beste von s+.