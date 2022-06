Tagesrückblick: Suche mit traurigem Ende – Dschihadisten – Neues beim Elternurlaub

Heute im STOL-Tagesrückblick: 82-Jähriger in Ratschings tödlich verunglückt – Corona-Zahlen weiter hoch – Frauen in Sachen Arbeitslosigkeit am stärksten von der Pandemie betroffen – 2 Dschihadisten im Trentino festgenommen – Neuerungen bei Mutterschaft und Elternurlaub. Außerdem die Video- und Sporthöhepunkte und das Beste aus s+.