Tagesrückblick: Tödlicher Bergunfall – der neue Kommandant – Arbeiter stürzt in die Tiefe – mit 3 Promille auf der A22

Heute im STOL-Tagesrückblick: 23-Jähriger stürzt am Ortler 500 Meter in den Tod – die Schützen haben einen neuen Landeskommandanten – die Zecken lauern überall – ein Arbeiter stürzt 4 Meter in die Tiefe und prallt auf Betonboden auf – Lkw-Fahrer mit 3 Promille auf der Autobahn – Maskenpflicht: Was gilt am Arbeitsplatz? – Julia Moretti bei Quad-Unfall schwer verletzt. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.