Tagesrückblick: Tödlicher Bergunfall, Schießerei in Oslo und Femizid in Rimini

Heute im STOL-Tagesrückblick: Auto überschlägt sich in Jenesien – „Korrekturen“ bei der Haltbarkeit – Motorradfahrer prallen am Jaufenpass zusammen – 50-jährige Urlauberin stürzt in den Tod – Dürre in Italien – Vater von Bootsunglücksopfer am Gardasee spricht mit Verurteiltem – Femizid in Rimini – Schießerei in Osloer Nachtclub – 800 getötete ukrainische Soldaten an einem Tag – Wirksamer Impfstoff gegen neue Corona-Varianten – Außerdem die Video- und Sporthöhepunkte und das Beste aus s+.