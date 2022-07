Tagesrückblick: Vinschgerin stirbt in den Stubaier Alpen – Pkw kracht gegen Bus – Sinner in St. Pauls

Heute im STOL-Tagesrückblick: Eine Vinschgerin stürzt in den Stubaier Alpen in den Tod – Aufsehenerregender Unfall in Graun – Sonntags-Gespräch mit Daniela Höller – Massenschlägerei in Lignano – Jannik Sinner zu Gast bei Freizeitturnier im Überetsch und viele weitere wichtige Meldungen des Tages. Außerdem die Video-Highlights und das Beste aus s+.