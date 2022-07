Tagesrückblick: Tragischer Traktorunfall in Luttach – Hitzwelle im Anmarsch – „Drogenkonsum in Südtirol alarmierend“

Heute im STOL-Tagesrückblick: Bei einem tragischen Traktorunfall in Luttach kommt ein 73-Jähriger ums Leben; wegen extremer Temperaturen herrscht ab Freitag Alarmstufe Orange in Südtirol; die Carabinieri warnen vor „alarmierendem Drogenkonsum“ in Südtirol; eine Astat-Statistik zeigt: 2021 gab es deutlich mehr Unfälle auf Südtirols Straßen. Außerdem die Höhepunkte vom Sport-Tag, die Video-Highlights und das Beste aus s+.