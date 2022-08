Tagesrückblick: Verletzter Bär in Ulten – Wolfsrisse – Teure Preise in Südtirol – Schuhbeck angeklagt – Hai in Jesolo

Heute im STOL-Tagesrückblick: Bär im Ultental: „Verletzt, aber nicht aggressiv“ – Züchter nach Wolfsrissen: „So gibt es in Südtirol bald keinen Almsommer mehr“ – Burgstall: Motorrad kollidiert mit Linienbus – „Kosten für viele Südtiroler nicht mehr zu stemmen“ – Sonja Plank zieht Kandidatur für SVP-Vize zurück – Starkoch Alfons Schuhbeck in 25 Fällen angeklagt – Winnetou-Buch wegen „verletzter Gefühle zurückgezogen – Hai am Strand von Jesolo gesichtet. Sowie die Highlights aus der Videoredaktion, die Höhepunkte vom Sport und das Beste aus s+.