Tagesrückblick: Wieder ein Verkehrstoter – Michael Hafner tot geborgen – Landeshauptmann bricht sich Brustbein

Heute im STOL-Tagesrückblick: Michael Hafner tot aus Montiggler See geborgen – erneut erfolglos; Bei einem Verkehrsunfall in Unterplanitzing kommt ein Motorradfahrer ums Leben; Landeshauptmann Kompatscher hat sich das Brustbein gebrochen; Seelsorger von Benno Neumair will aussagen; Wie digital ist Südtirol? Die Nato beschließt ein neues strategisches Konzept. Außerdem die Video- und Sporthöhepunkte und das Beste aus s+.