Tagesrückblick: Zahl der Todesopfer an der Marmolata gestiegen

Heute im Tagesrückblick: Die Zahl der Todesopfer nach dem Gletscherbruch an der Marmolata am Sonntag ist weiter gestiegen. Mehrere Personen werden vermisst – Nordtiroler Grünen-Politikerin stirbt in Ägypten nach Hai-Attacke. Außerdem viele weitere wichtige Meldungen des Tages sowie die Sport- und Videohöhepunkte und das Beste von s+.