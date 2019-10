Tagestouristen in Venedig werden 3 Euro Eintrittsgeld zahlen

3 Euro Eintrittsgeld werden Tagestouristen in Venedig ab 1. Juli 2020 zahlen müssen. Zu Spitzenzeiten kann das Eintrittsgeld auf 6, 8 oder maximal 10 Euro steigen, beschloss der Gemeinderat am Donnerstag. Ziel der Gemeinde ist, dass ab 2022 Tagestouristen ihren Besuch in der Lagunenstadt online buchen, verlautete es aus dem Gemeinderat.