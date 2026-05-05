Die Veranstaltung wurde gemeinsam von „netz | Dachverband Offene Jugendarbeit“ und der Plattform Offene Jugendarbeit Tirol (POJAT) organisiert.<BR \/><BR \/>Jugendarmut ist ein aktuelles und sehr wichtiges Thema, das die Offene Jugendarbeit nicht nur hier in Südtirol beschäftigt, sondern über die Grenzen hinaus präsent ist. <h3>\r\nPrävention und Praxis in der Mobilen Jugendarbeit<\/h3>Im interaktiven Teil des Tages erarbeiteten die Teilnehmenden spezifische Strategien für ihren Arbeitsalltag. Im Fokus standen dabei vier Kernthemen, wie aus einer Aussendung des Dachverbandes netz hervorgeht:<BR \/><BR \/>-<b>Prävention<\/b>: Die Früherkennung von Armutsrisiken im öffentlichen Raum.<BR \/><BR \/>- <b>Finanzkompetenz<\/b>: Unterstützung Jugendlicher auf dem Weg in die finanzielle Selbstständigkeit.<BR \/><BR \/>-<b>Stigmatisierung<\/b>: Der Umgang mit der Abwertung einkommensschwacher Jugendgruppen.<BR \/><BR \/>-<b>Systemvergleich<\/b>: Der Erfahrungsaustausch zwischen den sozialen Sicherungssystemen im Bundesland Tirol und Südtirol.<BR \/><BR \/>„Armut bei jungen Menschen ist oft unsichtbar und schambehaftet“, resümierten die Organisatoren von netz und POJAT. „Die Mobile Jugendarbeit fungiert hier als entscheidende Brücke, um Betroffene aufzufangen, bevor sie aus dem System fallen.“<BR \/><BR \/>Tagungsort war das Dormizil in Bozen, eine rein spendenfinanzierte Obdachlosenunterkunft. Paul Tschigg Dormizil- Vorstandsvorsitzender und Sozialbetreuerin Monika Stuefer präsentierten den Teilnehmenden das Konzept „Housing First“. Im Gegensatz zu traditionellen Modellen steht hier die bedingungslose Bereitstellung von Wohnraum an erster Stelle. „Wohnen ist ein Menschenrecht. Erst eine stabile Basis ermöglicht es Menschen in Not, ihr Leben wieder selbst zu gestalten“, erklärten die Verantwortlichen. Ein Rundgang durch die Einrichtung in der Rittner Straße bot den Fachkräften praktische Einblicke in die Umsetzung dieses würdevollen Ansatzes.