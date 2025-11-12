<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237092_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den meisten südlichen Gebieten der Insel blieben Schulen und Geschäfte geschlossen. „Das Wasser kam so schnell“, sagte ein Fischer, dessen Haus überflutet wurde. „Es hat so viel und so schnell geregnet, die Kanalisation hat das nicht geschafft.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237095_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Allein in der Stadt Dongshan fielen nach Angaben des Wetterdienstes am Dienstag 794 Millimeter Regen. Der Taifun hatte sich auf seinem Weg über die Philippinen, wo er 27 Menschen tötete, bereits deutlich abgeschwächt. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger TSMC, dessen Werke im Norden der Insel liegen, war von dem Sturm nicht direkt betroffen.