Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Lenker des Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lastwagen kippte um und kam seitlich auf der Fahrbahn zu liegen, wodurch die Straße vollständig blockiert wurde. Glück im Unglück: Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.<BR \/><BR \/>Die Freiwilligen Feuerwehren von Welsberg und Taisten eilten umgehend an den Unfallort und sicherten die Einsatzstelle ab. Die Bergungsarbeiten gestalten sich jedoch aufwendig: Die Wehrmänner warten derzeit auf das Eintreffen eines Spezialkrans, um das Fahrzeug wieder aufzurichten.<BR \/><BR \/>Wie lange die Sperre der L 46 noch andauern wird, ist derzeit noch nicht bekannt.