Ziel sei es, eine „große Menge“ der als kostengünstige, marschflugkörperähnliche Waffen entwickelten Systeme in Taiwan angesichts der wachsenden Bedrohung durch China rasch zu produzieren.<BR \/>Peking schickt fast täglich Kampfflieger und Kriegsschiffe<BR \/>China, das Taiwan ungeachtet der Proteste in Taipeh als sein eigenes Territorium betrachtet, hat den militärischen Druck auf die demokratisch regierte Insel erhöht. <BR \/><BR \/>Nahezu täglich schickt die Regierung in Peking Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in das Gebiet um Taiwan. Die Zahl der in der Nähe Taiwans georteten chinesischen Militärflugzeuge stieg nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministers im Jahr 2025 um 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.<BR \/><BR \/>Die Regierung in Taipeh bemüht sich daher um den Aufbau einer größeren Zahl kostengünstiger unbemannter Systeme, um einen möglichen chinesischen Angriff zu erschweren. Die Zusammenarbeit mit Kratos soll Taiwans Bedarf an „schnellen Gegenmaßnahmen und präventiven Schlägen über große Entfernungen“ decken.