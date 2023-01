Taizé-Treffen in Rostock endet mit Friedensbitten für die Ukraine

Neben Gebeten und Meditationen diskutierten die Jugendlichen in Workshops über theologische Fragen sowie aktuelle Themen wie den Klimawandel, die Situation geflüchteter Menschen und die Zukunft der Kirchen. Vor allem der Krieg in der Ukraine beschäftigte die jungen Menschen in Gebeten und Gesprächen.Etwa 80 Frauen und Männer aus dem Kriegsgebiet hatten an dem Treffen teilgenommen. „Den Jugendlichen aus der Ukraine, die sich wieder auf den Weg nach Hause machen, möchte ich sagen: Wir vergessen euch nicht in unserem Gebet. Unsere Freundschaft geht weiter“, sagte Taizé-Prior Frère Alois am Silvesterabend. Er rief die Jugendlichen dazu auf, sich aus ihrem Glauben heraus in der Welt zu engagieren und Verantwortung auch für die nächste Generation zu tragen.Auch der Bischof für die katholischen Ukrainerinnen und Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien, Bohdan Dzyurakh, kam zum Treffen nach Rostock. Der deutsche Altbundespräsident Joachim Gauck ermutigte in einer Bibelmeditation die Teilnehmenden, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen. „Wir ahnen gar nicht, was wir für andere bedeuten können“, sagte er. In schwierigen Zeiten seines Lebens hätten ihm stets andere Menschen zur Seite gestanden.Er habe in Rostock etwas von einer „Zeitenwende“ erlebt, so der katholische Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Er sei Menschen begegnet, „die in ihrem eigenen Leben eine Wende vollziehen, sich von Neuem Gott, den Menschen, sich selbst und dieser Welt zuwenden“. Der evangelische Bischof Tilman Jeremias betonte, dass die „schlichten Taizé-Formen mit Gebeten und Gesang“ auch Menschen außerhalb der Kirchen angesprochen hätten.Die Bruderschaft von Taizé, die ihren Sitz im französischen Burgund hat, lädt seit 1978 zur Jahreswende zu Europäischen Jugendtreffen ein, an denen teils bis zu 100.000 junge Leute teilnahmen. Auch aus Südtirol waren heuer wieder zahlreiche junge Gläubige angereist. Über Silvester 2023/2024 soll das Treffen in Ljubljana und somit erstmals in Slowenien stattfinden. Der Laibacher Erzbischof Stanislav Zore zeigte sich erfreut über diese Entscheidung. Solche Begegnungen unter Jugendlichen könnten dabei helfen, Polarisierungen und Spaltungen in der Gesellschaft zu überwinden.