Tajani: Umweltschutz darf nicht Religion werden

„Werden Qualität unseres Weines verteidigen“

„Wir sind alle im Kampf gegen den Klimawandel engagiert, der Umweltschutz darf aber nicht zu unserer neuen Religion werden. Man kann nicht behaupten, dass Umwelt über allem steht und wir dabei den Menschen vergessen müssen“, sagte der Minister.„Wenn umweltpolitische Ziele nicht erreichbar sind, schadet man der Landwirtschaft und der Industrie“, warnte Tajani auf der Konferenz „Wein und Gesundheit“, die am Sonntag vom Landwirtschaftsverband Coldiretti bei der Weinmesse „Vinitaly“ in Verona organisiert wurde. Tajani ist die „Nummer 2“ in Silvio Berlusconis Partei Forza Italia.Er erklärte auf der Konferenz, Italien werde seine Weinproduktion im Ausland verteidigen. „Wir werden immer die Qualität unseres Weines verteidigen. Wir werden den Grundsatz verteidigen, dass Wein nicht krebserregend ist“, sagte Tajani. Er bezog sich dabei auf Vorschläge in Brüssel, Wein als gesundheitsschädliches Produkt zu kennzeichnen.„Italiens Weinproduktion ist ein Aushängeschild unserer Identität, ein entscheidender Bestandteil der mediterranen Ernährung. Sie steht für Qualitätsprodukte, die wir in die ganze Welt exportieren können“, erklärte Tajani.Italien plant in Europa eine Kampagne gegen Warnhinweise und Schockbilder auf Weinflaschen. Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida will in Brüssel gegen die Entscheidung der EU protestieren, Irland verpflichtende Warnhinweise nach dem Vorbild von Zigarettenschachteln auf Alkoholprodukten zu erlauben.