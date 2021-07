Tamara Lunger fährt mit einer Mission nach Pakistan

Am 5. Februar hatte sie ihn zuletzt gesehen, als „JP“, wie er genannt wurde, zusammen mit 3 weiteren Personen vom Lager 3 in Richtung Gipfel aufbrach. Alle 4 kamen nicht mehr zurück. STOL hat berichtet. Nun kehrt sie zurück, laut ihrem Facebook-Eintrag mit „Freude und Angst“, aber vor allen Dingen mit „einem offenen Herzen und einer Mission“. Die Mission nennt sich „Climbing for a reason“ und soll pakistanischen Kindern das Klettern beibringen. Das Projekt war ein Herzensanliegen von Mohr. Er wollte in Dossu, Shigar Tal, ein Projekt für Kinder in die Wege leiten, eine Boulderwand aufstellen und Routen legen, damit sie klettern können.Natürlich, so Lunger, auf Facebook, damit sie sich vergnügen können, „aber auch um ihnen eine Zukunft zu garantieren, ausgehend von den Ressourcen ihres Landes“. Das Projekt wird von mehreren Partnern unterstützt, zu Ehren des vor 5 Monaten verschollenen „JP“ Mohr. Auch ein Dokumentarfilm über das Non-Profit-Projekt soll gedreht werden.„Jeder schwierige und schmerzhafte Moment im Leben kann auch etwas Schönes mit sich bringen, und in diesem Fall ist es dieses Projekt“, so Lunger auf Facebook.

dol/stol