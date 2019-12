Tamara Lunger zu Winter-Expedition aufgebrochen

Gelungen ist das Unterfangen vor ihnen bislang nur 2 Menschen: Im Juni 1984 schafften die beiden Südtiroler Reinhold Messner und Hans Kammerlander das bis dahin Undenkbare. Die Überschreitung zweier 8000er ohne Zwischenstopp im Basislager. 35 Jahre nach ihnen wollen Tamara Lunger und Simone Moro dasselbe versuchen – nur eben im Winter.





Bis vergangene Woche bereiteten sie sich dafür im Terra X Cube von Eurac Research darauf vor, trainierten und akklimatisierten sich in der weltweit einzigartigen Einrichtung auf ihre Expedition. Sie standen dabei rund um die Uhr unter Beobachtung. Dabei wurden allerlei medizinische Untersuchungen an den beiden Spitzenalpinisten durchgeführt. „Auf einem solchen Niveau und so detailliert sind wohl noch nie Studien durchgeführt worden im Zusammenhang mit dem Alpinismus“, ist Moro überzeugt.Am 17. Dezember hieß es raus aus dem Labor in Bozen Süd, rein in den Flieger und ab auf den Berg. Grundvoraussetzung für das Gelingen des Vorhabens ist ein mehrtägiges Schönwetterfenster. Nach ihrer Rückkehr heißt es für Lunger und Moro dann wieder ab in den Kubus zur De-Akklimatisierung, ein bislang kaum erforschter Bereich.

em/stol