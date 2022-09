Tanklaster und Reisebus kollidieren in Mexiko – mindestens 9 Tote

Nach der Kollision am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) auf einer Schnellstraße nahe der Gemeinde Hidalgo seien beide Fahrzeuge in Flammen aufgegangen, teilte die Polizei des nordöstlichen Bundesstaates Tamaulipas mit. Es werde ermittelt, ob der Fahrer des Tanklasters Schuld an dem Unfall trug.Nach Medienberichten hatte sich einer von 2 Treibstofftanks des Lasters gelöst und war in den Bus gekracht. Der Zivilschutzchef von Tamaulipas, Pedro Granados, sagte der Zeitung „Reforma“ zufolge, die Zahl der Toten könne auf bis zu 20 steigen – die Leichen seien verbrannt. Der Bus war laut Polizei nach ersten Informationen vom zentralmexikanischen Bundesstaat Hidalgo in die Großstadt Monterrey unterwegs.