Tankstellenbrand: Der Tag danach – Eine Spur der Verwüstung

Wie STOL berichtet hat, krachte am späten Donnerstagabend ein Mann mit seinem Pkw in die Esso-Tankstelle bei Kollmann. Diese geriet daraufhin in Vollbrand.Auch das Auto des Mannes brannte lichterloh. 2 mutige Passanten retteten den rund 50-jährigen Mann aus dem Auto und retteten ihn damit das Leben. „Sonst wäre er vermutlich in den Flammen verbrannt“, sagt der Bezirksinspektor der Feuerwehr, Oswald Stanger, zu STOL. Einige Stunden später sieht man das Ausmaß des Brandes. Es ist eine Spur der Verwüstung.Und trotzdem ist noch weit Schlimmeres verhindert worden: Das Treibstoffdepot ist von den Flammen verschont geblieben. „Das ist vor allem dem beherzten und raschen Eingreifen der Feuerwehren zu verdanken, sagt Stanger.„Wenn das Treibstoffdepot von den Flammen ergriffen worden wäre, dann wäre das Ganze noch weit schlimmer ausgegangen“, so der Bezirksinspektor.