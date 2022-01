Tankstellenpächter haben neuen Vorstand

Für die nächste Amtsperiode wird der Vorstand von Walter Soppera in der Funktion des Präsidenten geleitet. Daniel Raffeiner wurde als Vizepräsident gewählt.„Mein Dank geht zuallererst an den langjährigen Präsidenten, Wolfgang Angerer. Das Ehrenamt verlangt Einsatz und Durchhaltevermögen, deshalb schätze ich es umso mehr, dass sich einige Berufskollegen und Kolleginnen bereit erklärt haben, sich für die Berufsgruppe einzusetzen“, sagt Soppera.„Unsere Berufsgruppe erlebt nicht leichte Zeiten, nicht nur pandemiebedingt. Wir sind an vorderster Front und bekommen den Frust der Konsumenten für die gestiegenen Treibstoffpreise zu spüren. Oft reicht die Erklärung nicht, dass der Preis im Verkauf pro Liter zu 68 Prozent aus Steuern zusammengesetzt ist und dem Tankstellenpächter pro verkauften Liter Benzin lediglich 0,02 Cent bleiben“, betont der neue Präsident.„Auch die Politik muss unsere Bedürfnisse besser verstehen, denn immer noch sind die erlaubten Zusatzdienste und Tätigkeiten bei Tankstellen limitiert und nicht mehr zeitgerecht. Wir sind Eintreiber von Millionenbeträgen an Akzise-Steuern, die direkt an das Land abgeführt werden und für diesen ,Service‘ erhalten wir null Cent“, so Soppera.„Wir haben bereits vor zwei Jahren den zuständigen Landesämtern ein Projekt vorgestellt, das nicht eine prozentuelle Rückführung der kassierten Akzise-Steuern an die Betreiber der Tankstellen vorsieht, sondern die Einrichtung eines Zusatzrentenfonds“, erklärt Soppera abschließend .

