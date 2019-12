Tankwagenfahrer mit 1,96 Promille unterwegs

Ein 40-jähriger Lenker eines Tankwagens ist mit 1,96 Promille am Dienstag im Bezirk Braunau in Oberösterreich unterwegs gewesen. Seine auffällige Fahrweise verriet ihn, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Presseaussendung.