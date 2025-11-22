<BR \/><BR \/>Wenn in Luttach und darüber hinaus von „Tante Cille“ die Rede ist, braucht es keinen Nachnamen mehr. Jeder weiß, wer gemeint ist: Cäcilia Hopfgartner, geboren am 21. November 1935 in Luttach, als siebtes Kind des Kaufmanns und Bauern Johann Hopfgartner und seiner Frau Maria Abfalterer. Eine Frau, die ihr ganzes Leben einem einzigen Ort gewidmet hat – dem elterlichen Geschäft. <h3>\r\n<\/h3>\r\n<h3>\r\nIm „Schneida Loudn“ gibt es alles<\/h3>Das Handwerk der Verkäuferin hat „Tante Cille“ beim Renzler in Oberrasen gelernt, wo sie eine Zeitlang gearbeitet hat. Doch bald zog es sie zurück nach Luttach. Dort trat sie in den Familienbetrieb ein – und blieb. Früher, als der Laden noch jeden Sonntagvormittag geöffnet war, kamen die Bauern nach der Messe zum „Schneida Loudn“, um das Notwendigste einzukaufen. Von Butter und Bananen über Gasflaschen, Maurerkelle und Mistgabel bis zur feinen Stoffauswahl, Knöpfen und Wollen – bei der Cille im Geschäft gab es wirklich alles. <BR \/><BR \/>Am Morgen die Erste, am Abend die Letzte, Bestellungen schrieb sie mit der Hand und rechnete im Kopf. Bis heute braucht die rüstige 90-Jährige keinen Taschenrechner. Sie hat gute wie schwere Zeiten erlebt, etwa 1984, als Geschäftsmann und Bruder Simon plötzlich verstarb. Doch Cille hielt dem Betrieb die Treue. Geheiratet hat sie nie. „Sie war mit dem Geschäft und der Arbeit verheiratet“, sagen viele – und ist es wohl noch heute.<h3>\r\n<\/h3>\r\n<h3>\r\nJeden Tag noch hinter der Theke<\/h3>Denn noch immer steht sie jeden Vormittag zwei bis drei Stunden im Geschäft, am liebsten hinter „ihrer“ Theke, zwischen Stoffen, Knöpfen, Wolle und Haushaltsartikel – dort blüht sie auf. „Heuer im Frühling war unsere Tante kränklich, und wir baten die Hausärztin um eine Krankmeldung“, erzählen Neffe Markus Hopfgartner und seine Frau Heidi, die heute das Geschäft führen. „Die Ärztin meinte, so etwas sei ihr in ihrer gesamten Laufbahn noch nie untergekommen: eine 89-Jährige krankschreiben zu müssen – Rekord!“<BR \/><BR \/>„Tante Cille“ schaut auf sich und ihre Gesundheit, sie lebt bescheiden, ist neugierig, liest viel und verpasst die Nachrichten um 20 Uhr nie. Der Glaube trägt sie durchs Leben – keine Sonntagsmesse lässt sie aus.<BR \/><BR \/>Mit Blumen, Luftballons und einer Urkunde für ihre 80-jährige Tätigkeit im Handel wurde Cäcilia Hopfgartner gefeiert: Willy Marinoni, Bezirksleiter des Handels- und Dienstleistungsverbandes hds, und Walter Weger vom Bezirksausschuss gratulierten der rüstigen Seniorin und stießen gemeinsam mit ihr, ihrer Familie und den zahlreichen Stammkunden auf diesen besonderen Geburtstag und das ganz spezielle Dienstjubiläum an.<BR \/><BR \/>Übrigens: Wie „Tante Cille“ feiert auch die älteste Frau Italiens heute Geburtstag: Den 115.! Hier lesen Sie mehr dazu.