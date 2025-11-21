Er konnte gegen 16 Uhr selbst Hilfe verständigen, befand sich aber in steilem Gelände. Die Alarmierung erfolgte gegen 16 Uhr, der Mann konnte nach einer Dreiviertelstunde gefunden werden und war stets ansprechbar. Er hat sich bei dem Sturz nach ersten Angaben erheblich verletzt und wurde zur Behandlung in das Krankenhaus von Schlanders gebracht. <BR \/><BR \/>Bergretter aus Latsch, Tarscher Wehrleute, Finanzpolizei und Weißes Kreuz Schlanders standen im Einsatz.<Rechte_Copyright><\/Rechte_Copyright>