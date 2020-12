Tatmotiv nach Tötung zweier Kinder in Nordtirol weiterhin unklar

So blieben etwa die Beweggründe des verdächtigen 28-jährigen Vaters weiterhin unklar. „Die bisherigen Vernehmungen haben keinen Hinweis auf ein schlüssiges Tatmotiv ergeben“, sagte LKA-Leiterin Katja Tersch zur APA. Der Mann beging offenbar einen Suizidversuch, befinde sich aber außer Lebensgefahr.Beamte begaben sich am Dienstagvormittag in die Klinik, um abzuklären, ob der Tatverdächtige bereits einvernommen werden könne. Auch die Obduktion der beiden toten Mädchen sei noch nicht abgeschlossen, berichtete die Sprecherin.Die Ermittler hofften, am Nachmittag mehr Klarheit in dem Fall zu haben - etwa was die genaue Todesursache betrifft. Die Kinder wurden durch eine Gewalteinwirkung gegen den Hals getötet, ob erdrosselt oder erwürgt, wurde noch nicht festgestellt.Die Mutter war nicht im Haus, sondern an ihrem Arbeitsplatz. Weil sie den Vater den ganzen Tag über telefonisch nicht erreichen konnte, bat sie ihre Schwester daheim nachzusehen.Um 15.30 Uhr wurde die Polizei verständigt. Der tatverdächtige Österreicher war nicht amtsbekannt, es habe auch kein Betretungsverbot oder Ähnliches bestanden, hieß es.

apa