Tatort „Kaiserhof“: Nur Spuren im Außenbereich

Rund 2 Stunden lang haben gestern Ermittler, Staatsanwaltschaft und Verteidigung den mutmaßlichen Tatort unter die Lupe genommen – zuerst im Beisein der Carabinieri von Meran, die am Sonntag, 19. Februar, als erste vor Ort waren, dann unterstützt durch die Spurensicherer der Carabinieri aus Bozen.Auf Spuren untersucht wurde vor allem der Außenbereich der Hausmeisterwohnung, die der dringend tatverdächtige Alexander Gruber bewohnt hatte. Untersucht wurden aber auch Blutspuren auf der Treppe, über die Sigrid Gröber laut Grubers Angaben gestürzt sein und sich die schweren Verletzungen zugezogen haben soll, die schließlich zu ihrem Tod geführt haben. Wie berichtet, wurde bei der Autopsie festgestellt, dass Gröber schwere Verletzungen an Kopf, Hals, Brustkorb – u.a. mehrfache Brüche mehrerer Rippen – aufwies. Der definitive Bericht des Pathologen liegt allerdings noch nicht vor.Alexander Gruber bleibt weiter im Bozner Gefängnis in U-Haft. Das Freiheitsgericht hat gestern einen Antrag der Verteidigung auf eine Aufhebung der Beugehaft abgewiesen. Auf einen Antrag auf Hausarrest hat Verteidiger Lofoco bislang verzichtet.Wie berichtet, wird derzeit nach einer geeigneten Unterbringungsmöglichkeit für Gruber gesucht. Eine Rückkehr in die Hausmeisterwohnung ist ausgeschlossen – zum einen, weil die Wohnung weiter beschlagnahmt ist, zum anderen, weil sich Jugendliche in unmittelbarer Umgebung aufhalten.