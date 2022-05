Tatverdächtiger im Mordfall Zanella nimmt sich das Leben im Gefängnis

Seine Zellengenossen sollen den reglosen Körper des 23-Jährigen am Dienstagabend im Gefängnis von Bozen aufgefunden haben. Alle Reanimierungsversuche blieben erfolglos.Oskar Kozlowski war seit dem 28. Juli inhaftiert, weil er beschuldigt wurde, seinen Bekannten Maxim Zanella in einer Wohnung in Bruneck erstochen zu haben. Kozlowski hatte die Tat vor dem U-Richter gestanden.