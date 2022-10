Tatwaffe im Mordfall Mocanu: Steinhammer an der Autobahn gefunden

Gewalttätige Vorgeschichte

Avni Mecja sitzt derzeit in Einzelhaft

Die Autopsie am Leichnam von Alexandra Mocanu (35), die von Rechtsmediziner Dario Raniero durchgeführt wurde, hat den von Avni Mecja (27) geschilderten Tathergang bestätigt, wonach er seiner Lebensgefährtin mit dem Steinhammer 2 Schläge gegen die linke Schläfe versetzt habe. Das bestätigt am Freitag auch die Staatsanwaltschaft in einer Aussendung: „Mindestens 2 Schläge mit einer stumpfen Waffe“ hat Mocanu am Kopf erlitten, was ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zur Folge hatte.Mecja bleibt in vorbeugender Verwahrungshaft – wegen potenzieller Flucht- und Tatwiederholungsgefahr. Das verfügte gestern U-Richter Emilio Schönsberg, nachdem er die Rechtmäßigkeit der Festnahme des Mordverdächtigen bestätigt hatte (STOL hat berichtet). Tatwiederholungsgefahr besteht immer dann, wenn wegen der besonderen Umstände der Tat und aufgrund der Persönlichkeitsstruktur des Verdächtigen die tatsächliche Gefahr besteht, dass dieser schwere Verbrechen begehen könnte. Es ist anzunehmen, dass Avni Mecjas Vorgeschichte bei der richterlichen Entscheidung zum Tragen gekommen sein dürfte.Er ist zwar nicht vorbestraft, jedoch behängt noch das Strafverfahren infolge Alexandra Mocanus Anzeige im Jahr 2000 auf Kassationsebene. Wie berichtet, wurden dem 27-Jährigen Misshandlungen, sexuelle Gewalt, Stalking, Nötigung und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Laut Mecjas Verteidiger Massimo Dal Ben habe Alexandra Mocanu Mecja bald verziehen und ihre Anzeige zurückgezogen, es sei aber von Amts wegen weiter ermittelt worden. Mecja wurde schließlich zu 6 Jahren Haft verurteilt, in zweiter Instanz wurde die Strafe auf 3 Jahre und 4 Monate gesenkt.Mecja befindet sich derzeit in Einzelhaft, soll aber in den nächsten Tagen ins Trienter Gefängnis überstellt werden. Dort soll er auch Besuch von seinen Verwandten erhalten können.Wie Mecjas Verteidiger gestern nach dem Haftprüfungstermin im Bozner Gefängnis erklärte, bereue sein Mandant die Tat, die „zweifellos im Affekt“ begangen worden sei. Die Beziehung zwischen Avni Mecja und Alexandra Mocanu sei an sich schon sehr konfliktreich gewesen. Am Samstagabend sei es im Streit zur „Eskalation“ gekommen: Mecja habe eigenen Angaben zufolge den Verdacht gehegt, dass seine Freundin ihn betrüge.Nach der Tat habe er gleich die Wohnung verlassen, um nach Verona zu seiner Familie zu fahren. Den Steinhammer habe Mecja mitgenommen und auf der Autobahn weggeworfen, bisher konnte die Tatwaffe aber noch nicht gefunden werden.Mecjas Verteidiger hofft, dass das Schwurgerichtsverfahren bald anberaumt wird. Dabei will Dal Ben geltend machen, dass Avni Mecja aus Albanien zurückgekommen ist, sich den Behörden gestellt und ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat. Dafür könnten ihm allgemein mildernde Umstände gewährt werden. Inwiefern es eine Rolle spielen könnte, dass es Alexandra Mocanu war, die – obwohl Mecja mit einem Annäherungsverbot an sie belegt war – zu ihm nach Bozen gekommen und wieder mit ihm zusammen gezogen ist, wird sich zeigen.