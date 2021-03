Die Fahnder hatten richtig vermutet: Benno Neumair hat das Handy seiner ermordeten Mutter in Bozen in den Eisack geworfen. Taucher der Carabinieri fanden das Gerät in der Nähe der Rombrücke. Auf dem Geländer der Etsch-Brücke bei Pfatten könnte ein weiteres Beweisstück entdeckt worden sein.