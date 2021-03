Tauferer Ahrntal: Tourengeher stirbt auf der Skipiste

Die Männer der Bergrettung Sand in Taufers und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 2 wurden zu dem Einsatz gerufen. Aufgrund des äußerst starken Windes wurde der Einsatz für Hubschrauberpilot und Rettungsteam zu einer großen Herausforderung.Als das Rettungsteam beim Patienten eintraf, hatten dessen Freunde bereits mit Wiederbelebungsversuchen begonnen, die dann vom Notarzt weiter fortgesetzt wurden. Doch alle Versuche, Bickel ins Leben zurückzuholen, blieben vergebens.Den Bergrettern blieb nur noch die traurige Aufgabe, den Verstorbenen mit dem Ackja bis zur Speikboden-Bergstation zu bringen. Von dort wurde der Leichnam mit dem Hubschrauber nach Sand in Taufers geflogen, wo er dann in die Totenkapelle gebracht wurde.Die Nachricht vom Tod Rolf Bickels hat im Tauferer- Ahrntal viele Menschen betroffen gemacht. Bickel war Filmemacher und hat u. a. mehrere Werbefilme für den Speikboden und das Tauferer- Ahrntal gedreht.Im Einsatz standen auch die Carabinieri.

