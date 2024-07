Tauferer Ahrntal: Verunglückten am Berg zu Hilfe geeilt

Paragleiterpilot verunglückt

Am Samstag gegen Mittag verunglückte ein 65-jähriger Bergradfahrer aus dem Ahrntal , der mit einem Begleiter zwischen dem Lechnerhof in Pojen und dem Obersteinerhof unterwegs war. Er stürzte in einem steilen Waldstück nach dem Lechnerfeld mehrere Meter ab und verletzte sich dabei schwer. Der Begleiter setzte den Notruf ab, woraufhin die Rettungsmannschaft mit dem Einsatzfahrzeug bis zum Lechnerhof fuhr und von dort zu Fuß die Unglücksstelle erreichte, weil der weiterführende Feldweg wegen Heuarbeiten nicht passierbar war. Der Verletzte wurde vom Arzt des angeforderten Pelikan 2 erstversorgt und mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus nach Brixen geflogen.Am späteren Nachmittag wurde die Bergrettung Sand in Taufers am Samstag dann zur Bergung eines verunglückten Paragleiterpiloten gerufen. Der 34-jährige Bayer wollte unterhalb des Ahornacher Jöchls zwischenlanden. Dabei verfing sich sein rechter Fuß in einem Loch. Er zog sich eine schwere und schmerzhafte Fußverletzung zu. Die Bergretter fuhren bis ans Ende der Forststraße Zirmasboden und hatten den Verunglückten bereits in Sichtweite. Sie mussten aber nicht mehr eingreifen, weil zugleich der alarmierte Hubschrauber des Aiut Alpin den Verletzten erreicht hatte und ins Krankenhaus nach Brixen brachte.Am gestrigen Sonntag wurden die Ahrntaler Bergretter kurz nach Mittag an den Klockerkarkopf gerufen, wo ein italienischer Urlauber aufgrund einer Verletzung am Fuß nicht mehr weiter kam. Er wurde von Bergrettern erstversorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus nach Bruneck geflogen. Nur eine Stunde später mussten die Bergretter erneut ausrücken – diesmal zur Pircheralm in Weißenbach. Dort hatte sich eine deutsche Urlauberin bei einem Sturz am Knie verletzt. Sie wurde von den Bergrettern ins Tal gebracht und dann vom Weißen Kreuz Luttach ins Krankenhaus nach Bruneck gefahren.