Die Übernahme der Struktur durch die „Benessere 4.0“ Anfang des Jahres hatte viel Hoffnung gemacht. Wie Reinhard Innerhofer, der Alleinverwalter der Sport Center GmbH, am Donnerstag via Aussendung erklärte, seien die ersten Monate erfolgreich verlaufen. Auch umfangreiche Sanierungsarbeiten im Saunabereich sowie technische Überprüfungen der Becken hätten die Aussicht auf eine teilweise Wiedereröffnung des Hallenbades gestärkt. Umso größer sei nun die Enttäuschung. „Wir haben wirklich auf eine gute Zukunft gehofft“, meinte Innerhofer.<h3>\r\nInnerhofer: „Es gibt jetzt keinen Kompromiss mehr“<\/h3>Doch daraus wurde nichts. Laut Innerhofer bestehen trotz mehrerer Mahnungen seit Anfang April erhebliche Zahlungsrückstände vonseiten des Konzessionärs. Auch eine schriftliche Zahlungszusage vom 7. Mai sei nicht eingehalten worden. Nachdem eine weitere Frist ergebnislos verstrichen sei, habe die Sport Center GmbH bereits Anfang Juni das Verfahren zum Entzug der Konzession eingeleitet. „Es gibt jetzt keinen Kompromiss mehr“, sagte Innerhofer auf Nachfrage. Die Gemeinde habe zudem wiederholt die Auszahlung ausstehender Löhne an die Beschäftigten eingefordert.<BR \/><BR \/>Nun wartet die Sport Center GmbH auf einen Beschluss des Gerichtes, um die Anlage neu vergeben zu können. Oberste Priorität habe die Öffnung des Naturbadeteiches für die Sommersaison. Mehrere Interessenten hätten ihre Bereitschaft signalisiert, den Betrieb vorübergehend zu übernehmen. „Wir hoffen, dass wir die Struktur so schnell wie möglich aufbringen, aber Termin kann ich keinen nennen“, erklärte Innerhofer.<h3>\r\nEx-Pächter: „Die neuen Vertragsbedingungen waren für uns wirtschaftlich untragbar“<\/h3>Unterdessen hat sich der frühere Pächter zu Wort gemeldet. Benedikt Wieser erläuterte, warum sich sein Betrieb, die Wieser Nature und Hospitality GmbH, nicht mehr an der Ausschreibung im Herbst beteiligt hatte: „Die neuen Vertragsbedingungen waren für uns wirtschaftlich untragbar.“ Unter anderem seien außerordentliche Investitionen von 50.000 Euro bei gleichbleibender Konzessionsdauer sowie die Übernahme der kompletten Wasserkosten vorgesehen gewesen. Gleichzeitig erklärte sich Wieser jedoch bereit, die Anlage wieder zu übernehmen und zu öffnen – auch kurzfristig.<BR \/><BR \/>Einer Rückkehr stehen derzeit aber offenbar rechtliche Hindernisse im Weg. Wie Innerhofer erläuterte, laufe zwischen der Gemeinde, der Sport Center GmbH und dem Ex-Betreiber ein Gerichtsverfahren wegen offener Rechnungen: Es soll um einen Betrag von zumindest 60.000 Euro gehen. Solange das Verfahren nicht beigelegt sei, sei kein neuer Vertrag möglich.<BR \/><BR \/>Trotz der schwierigen Lage denkt Innerhofer nicht an einen Rücktritt. „Ich renne da sicher nicht davon“, sagte er. Er kämpfe bis zuletzt.