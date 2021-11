Tauferer Tal: Suchaktion nimmt gutes Ende

Gegen 8.30 Uhr ging die Alarmierung durch die Landesnotrufzentrale bei zahlreichen Einsatzkräften ein: Ein junger Mann wurde vermisst.Der Vater des Vermissten alarmierte umgehend die 112, als ein verzweifeltes Telefongespräch mit seinem Sohn plötzlich abgebrochen wurde.Nach eigener Aussage befand sich der junge Mann im Raum Tauferer Boden. Gesehen wurde er zuletzt in Reischach.Eine Suchaktion wurde bis Uttenheim abgehalten. Doch bereits nach 40 Minuten konnte der Einsatz mit einem guten Ausgang beendet werden: Der Jugendliche war zu Hause aufgetaucht.Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Mühlen in Taufers, Kematen und Sand in Taufers, der Bergrettungsdienst Sand in Taufers und die Hundestaffel Pustertal. Auch die Finanzwache, die Carabinieri Sand in Taufers und das Weißes Kreuz waren vor Ort.

jot