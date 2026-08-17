Am Piz Starlex (3.075 m) oberhalb von Taufers im Münstertal ist in der Nacht auf Montag ein Einheimischer tot aufgefunden worden. Der Mann war am Abend als abgängig gemeldet worden, wie die Bergrettung CNSAS in einer Aussendung schreibt.<BR \/><BR \/>Gegen 13 Uhr hatte es zuletzt telefonischen Kontakt mit dem Mann vom Gipfel des Piz Starlex gegeben. Zu diesem Zeitpunkt zog bereits ein Gewitter auf. Nachdem der Mann bei Einbruch der Dunkelheit nicht zurückgekehrt war, wurde kurz nach 22 Uhr über die Landesnotrufzentrale eine Suchaktion eingeleitet.<BR \/><BR \/>Um 23.44 Uhr wurde der Vermisste schließlich mit Hilfe einer Drohne im Bereich des Wanderwegs Nr. 4 auf rund 2.600 Metern Höhe in unwegsamem Gelände aufgefunden. Nach ersten Einschätzungen dürfte der Mann während des Abstiegs von einem Blitz getroffen worden sein. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Bergretter bargen den Leichnam des Einheimischen und brachten ihn ins Tal.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen rund 40 Einsatzkräfte der Bergrettung CNSAS Taufers im Münstertal, der Bergrettung der Finanzwache Schlanders, der Freiwilligen Feuerwehr Taufers im Münstertal sowie des Bergrettungsdienstes Prad mit seiner Bezirksdrohne.