Taufner Au: Junge Leute für den Naturschutz in Aktion

Im Sinne des Natur- und Artenschutzes: In der Taufner Au in Naturns haben Jugendliche im Rahmen eines Friday for Nature Hand angelegt. - Foto: © LPA/Amt für Natur/Naturparkhaus Texelgruppe

Bei viel Information zur Entstehung der Au, zu Neophyten und Schutzgebieten blieb Zeit für das gemeinsame Spielen: Naturschutz soll auch Spaß machen. - Foto: © LPA/Amt für Natur/Naturparkhaus Texelgruppe

Das Biotop Taufner Au, eine Schwarzerlenau bei Naturns, war am heutigen Freitag Schauplatz reger Aktivitäten: Seit dem frühen Morgen sind 10 junge Buben und Mädchen zwischen 12 und 16 Jahren und mehrere Naturschutz-Fachleute im Rahmen eines „Friday for Nature“ zur Biotoppflege im Einsatz. Die Jugendlichen haben sich über das vom Jugendzentrum „Juze“ in Naturns organisierte Projekt „Junwa“ (Junge Naturnser wollen anpacken) zur freiwilligen Mitarbeit im Naturparkhaus Texelgruppe in Naturns angemeldet, um an der heutigen Pflegeaktion teilzunehmen.Nach einer kurzen Einführung und Sicherheitshinweisen durften die jungen Naturnser Hand anlegen: Damit die Au nicht weiter zuwächst, wurden die Scheinakazien mit Rebscheren entfernt und die Kanadische Goldrute, ein Neophyt (bis 1492 nicht heimische Pflanzen), mit der Hand ausgerissen. Die Jugendlichen lernten, wie mit Sichel und Sense gearbeitet wird. Auch der Müll im Biotop wurde gemeinsam eingesammelt. Zudem gab es viel Information zur Entstehung der Au, zu Neophyten und Schutzgebieten. Raum und Zeit blieb aber auch für das gemeinsame Spiel: Da Naturschutz auch Spaß machen soll.Die heutige Sommeraktion „Friday for Nature“ im Naturnser Biotop Taufner Au, bei der sich junge Naturnser unter der Aufsicht von Fachleuten an den Arbeiten zur Erhaltung selten gewordener Lebensräume beteiligt haben, folgt auf einen ersten Aktionstag mit Schutzgebietsbetreuenden am 4. August vergangenen Jahres im Biotop Schgumser Möser bei Tschengls.Im Frühjahr wurde diese Aktion mit den Schülern der 2. Klasse Forstausbildung der Fachschule Fürstenburg wiederholt, die unter Aufsicht der Forstbehörde Schlanders „Stockladen“ (neue Stockaustriebe) zurückschnitten, Maschendrahtzaun und schütteres Schilf entfernt und 200 Bäume und Sträucher (standortgerechtes Pflanzmaterial aus Prad) an den neuen Böschungen pflanzten. Diese Biotoppflegemaßnahmen wollen die Schüler der Fürstenburg im Herbst 2022 fortsetzen. Dabei sollen Überwinterungsquartiere für verschiedene Amphibien geschaffen werden.„Friday for Nature“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Umweltschutzgruppe Vinschgau, des Landesamtes für Natur und dem Forstinspektorat Naturns. Auch der Biotoppate Hanns Fliri wirkt unterstützend mit. Ziel der Aktion sei es, Jugendliche für den Biotopschutz zu gewinnen und zu begeistern, indem sie Experten über die Schulter schauen können und dann auch selbst Hand anlegen dürfen, erklärt der Direktor im Landesamt für Natur, Leo Hilpold:„Mit der Teilnahme an Aktionstagen wie jenen in den Biotopen Schgumser Möser oder Taufner Au werden Jugendliche selbst zu Akteuren im Naturschutz. Sie lernen, dass Naturschutz nicht etwas Abstraktes ist, sondern, dass es im Naturschutz viele Möglichkeiten gibt, sich persönlich einzubringen.“ So könnten Jugendliche erfahren, dass sie durch ihre Unterstützung einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität und selten gewordener Lebensräume leisten können und dass Biotoppflege auch Spaß machen kann.