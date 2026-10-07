<BR \/>Nach Angaben des polnischen Versicherungsbüros PBUK fahren in Italien mehr als 60.000 in Polen zugelassene Fahrzeuge. Ein erheblicher Teil davon soll in der Region Kampanien genutzt werden.<BR \/><BR \/>Hinter dem Geschäftsmodell steht häufig der Versuch, die Kosten für Steuern und Versicherungen zu senken. Dabei wird das Fahrzeug formal an ein Unternehmen in Polen übertragen und dort zugelassen. Anschließend erhält der bisherige Halter das Auto etwa über einen Miet- oder Leasingvertrag zur Nutzung in Italien zurück. Anbieter solcher Modelle werben nach Angaben italienischer und polnischer Stellen mit erheblichen Einsparungen.<BR \/><BR \/>Eine Zulassung in Polen ist nicht automatisch rechtswidrig. Problematisch wird es jedoch insbesondere dann, wenn die formale Übertragung des Fahrzeugs nur dazu dient, italienische Vorschriften, Abgaben oder Versicherungsauflagen zu umgehen. Auch die Ahndung von Verkehrsverstößen kann dadurch erschwert werden. Bußgeldbescheide richten sich zunächst an den ausländischen Halter. Ist das Unternehmen hinter der Zulassung nicht tatsächlich wirtschaftlich tätig oder nur schwer erreichbar, kann die Durchsetzung der Forderung komplizierter werden.<BR \/><BR \/>Italienische Ermittler beschäftigen sich jetzt mit entsprechenden Fällen. 2024 stellte die italienische Finanzpolizei eine Sendung aus Polen sicher, die 21 polnische Kennzeichen, 14 Zulassungsbescheinigungen und sechs Kaufverträge enthielt. Die Ermittlungen richteten sich gegen ein System, bei dem Fahrzeuge formal ins Ausland übertragen wurden.<BR \/><BR \/>Der stellvertretende Vorsitzende des polnischen Versicherungsbüros PBUK, Piotr Zadrożny, brachte das Phänomen laut polnischer Medien mit organisierter Kriminalität in Verbindung. Hinter dem Phänomen könnte die Camorra stecken