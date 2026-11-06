Ein möglicher Gefahrguteinsatz an einer Tankstelle bei der Autobahnausfahrt Bozen Nord hat am Freitagvormittag mehrere Feuerwehren auf den Plan gerufen. Ersten Informationen zufolge sollten mehrere tausend Liter Treibstoff ausgetreten sein. Das befürchtete Ausmaß bestätigte sich bei der Kontrolle vor Ort allerdings nicht.<BR \/><BR \/>Tatsächlich waren lediglich wenige Liter Diesel auf dem Tankstellengelände ausgelaufen. Vermutlich kam es beim Befüllen der Tanks durch einen Tanklastwagen zu dem Zwischenfall. Der Lkw hatte die Tankstelle zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verlassen. Der Tankstellenpächter bemerkte den Vorfall und verständigte die Einsatzkräfte.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr Kardaun-Karneid kümmerte sich gemeinsam mit dem Tankstellenpersonal um die Beseitigung des ausgelaufenen Kraftstoffs und band den Diesel. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren mussten nicht mehr eingreifen. Die abschließenden Reinigungsarbeiten übernahm der Pächter selbst.