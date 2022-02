Tausende Schüler demonstrierten in Italien für Matura-Erleichterungen

Die größte Demonstration mit tausenden Teilnehmern fand in Rom statt. Eine Schülerdelegation wurde im Bildungsministerium empfangen. Die Regierung von Premier Mario Draghi hatte vor einigen Tagen beschlossen, in diesem Jahr wieder eine reguläre Maturaprüfung durchzuführen, nachdem die Regeln für die Matura in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden waren. Die Regeln sehen 2 (in Südtirol aller Wahrscheinlichkeit nach 3) schriftliche Tests und eine mündliche Prüfung vor.Die Regierung verteidigte ihre Entscheidung: „Unsere Gesellschaft erlebt ein neues Generationsrisiko, nämlich das des mangelnden Engagements in der allgemeinen und beruflichen Bildung. Es kommt immer seltener vor, dass ein Schüler scheitert: Der kathartische Wert des Scheiterns ist zugunsten eines unpädagogischen Schulterklopfens verloren gegangen“, unterstrich Gesundheits-Staatssekretär Rossano Sasso. „Sollte die schriftliche Prüfung abgeschafft werden, würde eine weitere Gelegenheit wegfallen, eine gute Note zu bekommen, was die Schüler einer angemessenen pädagogischen und motivierenden Vorbereitung beraubt“, meinte der Staatssekretär.

apa/stol