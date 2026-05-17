Nach dem landesüblichen Empfang im Bergisel-Stadion mit Ehrenkompanien aus dem Bund der Bayerischen Gebirgsschützenkompanien, dem Bund der Tiroler Schützenkompanien, dem Südtiroler Schützenbund und dem Welschtiroler Schützenbund fand ein Festgottesdienst statt. Anschließend folgte der offizielle Festakt mit zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Gesellschaft. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1313760_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Abgeschlossen wurde das Treffen mit einem farbenfrohen Umzug vom Bergisel durch die Innenstadt zum Alten Landhaus, wo die Defilierung stattfand, und weiter zum Goldenen Dachl und zur Messe Innsbruck. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1313763_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Aus Südtirol nahmen etwa 1500 Schützen, Marketenderinnen und Musikanten am Alpenregionstreffen teil. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Bund der Tiroler Schützenkompanien. <BR \/><BR \/>STOL war mit einem Kamerateam vor Ort und zeigt die schönsten Bilder. Ein Video folgt in Kürze.