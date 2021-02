Tausende von Nachbeben in Japan seit Tsunami-Katastrophe vor 10 Jahren

Erst kürzlich hatte eine der stärksten Erschütterungen seit der Katastrophe von vor zehn Jahren die Region heimgesucht. Dabei wurden mindestens 150 Menschen verletzt.Die Erschütterung vor der Küste Fukushimas und Miyagis hatte eine Stärke von 7,3 und war auch in Tokio sowie in vielen anderen Gebieten Japans zu spüren. Nach Einschätzung der Wetterbehörde handelte es sich um ein Nachbeben des schweren Bebens von vor 10 Jahren, das damals einen Tsunami ausgelöst hatte. 18.500 Menschen starben damals in den Fluten, im Atomkraftwerk Fukushima kam es zu einem Super-Gau.Von den mehr als 14.000 Nachbeben, die es seither in Folge dieses gewaltigen Bebens gab, hätten 120 eine Stärke von 6 und 10 eine Stärke von über 7 erreicht, berichtete die Wirtschaftszeitung weiter.Experten warnen auch, dass die Auswirkungen des Erdbebens von vor 10 Jahren noch immer nicht ausgestanden seien. Es heißt, dass ein Beben wie damals mit Stärke von 9,0 einmal in 1000 Jahren vorkommt.

