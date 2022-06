Taxi fährt in Menschenmenge – 3 Schwerverletzte in Manhattan

Am Broadway in New York ist ein Taxi auf den Gehweg und in eine Menschenmenge gefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden 3 Menschen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt gebe es mindestens 6 Verletzte, darunter der Fahrer. Wie es zu dem Vorfall im New Yorker Stadtteil Manhattan kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Polizei ging aber von einem Unfall aus.