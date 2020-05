Techniker und Planer mit neuen E-Autos zu den Baustellen

Nachhaltigkeit und Innovation sind zentrale Punkte der Strategie des Landes im Bereich Mobilität. 4 neue Elektrofahrzeuge stehen nun für die Landesabteilung Tiefbau für die Dienstfahrten der Techniker und Ingenieure auf die Baustellen des Landes bereit. Die batteriebetriebenen Fahrzeuge, die von Autorbrenner in Langzeitmiete übernommen werden, haben Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider, Tiefbauabteilungsdirektor Valentino Pagani und der Generaldirektor von Autobrenner Manfred Dalceggio am heutigen Freitag dem Techniker- und Ingenieurteam rund um Stefano Maraner übergeben. Sie sind gleich mit den neuen Fahrzeugen zu ihren 1. Fahrten zu den Baustellen aufgebrochen.Für alle 4 Elektroautos zusammen bezahlt das Land 3400 Euro im Monat. Ein Wagen würde im Neukauf rund 38.000 Euro kosten. In der Langzeitmiete sind Versicherung, Wartung, Autowäsche und Reifenwechsel inklusive. Bei einer Vertragsverlängerung werden die Fahrzeuge durch neue ersetzt.Landesrat Alfreider ist überzeugt: „Damit wollen wir einmal mehr ein Zeichen setzen für zukunftsweisende nachhaltige Mobilität und als Land mit gutem Beispiel vorangehen, indem wir saubere und leise Fahrzeuge bei der täglichen Arbeit nutzen.“ Gerade jetzt sei ein günstiger Zeitpunkt, um nachhaltige Konzepte für Mobilität mit Null-Emission in Südtirol weiterzuentwickeln. Neben dem Kauf von Fahrzeugen mit sauberen Antrieben sei auch die passende Ladeinfrastruktur auszubauen, so Alfreider.Abteilungsdirektor Pagani erklärte, dass die seit Jahren genutzten Pkws mit Verbrennungsmotor nicht mehr zuverlässig waren und dringend ausgetauscht werden mussten. „Unsere Mitarbeiter sind täglich für die Sicherheit der Straßen im Einsatz. Auch sie sollen sicher fahren“, sagte Pagani. Die Elektroautos seien für alle Fahrten in Südtirol geeignet und würden gerade bei der Bergabfahrt die Batterie wieder aufladen, was zusätzlich Energie spare. Außerdem ließen sich durch die Langzeitmiete Wartungskosten sparen, so Pagani.Autobrenner-Generaldirektor Dalceggio erklärte, mit den neuen Elektroautos seien die Techniker und Ingenieure „unkompliziert, vor allem aber sicher und emissionsfrei“ unterwegs: „Das Land denkt mit seinen Investitionen in nachhaltige Mobilität an die Zukunft.“

lpa