„Technikerinnen-Tour“ mit 2 abschließenden Terminen

Die Initiative „Technikerinnen-Tour“ stellt Frauen aus ganz Südtirol vor, die einen technischen Beruf ergriffen haben und in vorwiegend männlich dominierten Branchen erfolgreich ihre Frau stehen. Mit der Tour sollen sie mehr Sichtbarkeit erhalten und auch junge Frauen ermutigen einen technischen Beruf zu ergreifen.Zwei letzte Termine stehen noch bevor: Am kommenden Dienstag, 8. September, werden ab 10.00 Uhr die Brandexpertin Dott. Ing. Francesca Monti sowie Brandmeisterin Elisa Cantore der Berufsfeuerwehr Bozen in der Drususallee vorgestellt.Am 24. September um 15.00 Uhr findet der Abschluss der Technikerinnen-Tour bei Geologin Ursula Sulzenbacher in Sexten statt, an welchem auch Landeshauptmann Arno Kompatscher teilnehmen wird.

stol