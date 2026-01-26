In erster Linie kam es auf den Strecken zwischen Meran und Bozen sowie zwischen Verona, Bozen und dem Brenner zu Einschränkungen im Zugverkehr.<BR \/><BR \/>Neben Verspätungen kam es auch zu Zugausfällen. Indes wurde ab Bozen ein Schienenersatzverkehr nach Meran eingerichtet, heißt es auf der Website von „südtirolmobil“.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.suedtirolmobil.info\/de\/meine-fahrt\/aktuelle-meldungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Genauere Informationen und Updates in Echtzeit finden Sie hier.<\/a>